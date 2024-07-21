Video Yaşam İstanbul'da feci olay! Kalp krizi geçiren sürücü öldü, çarptığı kadının bacağı koptu | Video
İstanbul'da feci olay! Kalp krizi geçiren sürücü öldü, çarptığı kadının bacağı koptu | Video

İstanbul'da feci olay! Kalp krizi geçiren sürücü öldü, çarptığı kadının bacağı koptu | Video

21.07.2024 | 12:46

Kağıthane’de seyir halindeyken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki sürücü aracıyla pazara giden 65 yaşındaki kadına çarptı. Sürüklenerek iki aracın arasında kalan kadının bacağı koptu. Sürücü hayatını kaybederken, kadın ise hastaneye kaldırdı, Aynı noktada yaşanan bir kazada ise iki motosikletlinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosikletlerden birinin park halindeki kamyonetin kapısında dik durumda kaldığı görüldü. Gültepe’de yaşanan bir kazada ise otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında yaşanan kazada, 61 NE 261 plakalı otomobille seyreden Oral Çebi (53), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan adamın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Karadağ'a (65) çarptı. Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı. Talihsiz kadının bacağı koptu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

AYNI NOKTADA YAŞANAN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI, MOTOSİKLET DİK DURUMDA KALDI
Talatpaşa Caddesi üzerinde ilk kazadan iki gün sonra başka bir kaza meydana geldi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 motosiklet kafa kafa çarpıştı. Ardından çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri park halindeki kamyonetin kapısında dik konumda kaldı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.

KURYEYE ÇARPIP KAÇTI, AİLESİYLE GERİ DÖNDÜ
Gültepe'de önceki akşam bir sokakta yaşanan diğer bir kazada ise sipariş götürmek için seyreden motosikletli kuryeye bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ailesiyle birlikte olay yerine geri döndü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

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