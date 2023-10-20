İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. Gaybubet evlerine gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.