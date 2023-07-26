Video Yaşam İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video
İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video

İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video

26.07.2023 | 15:48

Kağıthane’de yoğun koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, Filipinli 56 yaşındaki kadının cesedine ulaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülürken, ölüm haberini alan yakınları üzüntüye boğuldu. Yakınlarının psikolojik sorunları olduğunu söylediği kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce yurda gelerek İbrahim Esen ile evlenen 56 yaşındaki Marilyn Carino Esen, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Kadın, eşinin vefat etmesi sonrasında bir arkadaşıyla birlikte Ortabayır Mahallesi'ndeki eve yerleşti. Yıllar boyunca temizlik ve bakıcılık gibi işlerde hayatını sürdürmeye çalışan kadında yaklaşık 1 yıl önce psikolojik problemler baş gösterince işten ayrıldı. İşsiz kalması üzerine arkadaşlarının yardımlarını da kabul etmediği öğrenilen kadın, onlarla iletişimini de kopardı.

YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Olay günü yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan kadının yaşadığı daireden yoğun koku gelmesi üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girdi. Kadının hareketsiz durdurduğunu gören polis, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

"ONUNLA KONUŞMAYA ÇALIŞIYORDUK AMA BİZİ KOVUYORDU"
Ölen kadının bir arkadaşı, "Bu çok iyi bir kadındı. Onun kocası vefat etmişti. Daha önceden de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde oturuyorlardı. Kocasının vefat etmesi sonrasında buraya taşındı ve bir süre arkadaşlarıyla yaşadı. Arkadaşı gidince tek başına kaldı. Biz her zaman onun yanına geliyorduk. Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, 'Siz gidin size ihtiyacım yok' dedi. Bunun kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok" dedi.

Ekiplerin ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan kadının 1 yıl önce işten ayrıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: Operasyon bitti, teşekkür ederiz | Video 00:56
Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: "Operasyon bitti, teşekkür ederiz" | Video 26.07.2023 | 16:46
SON DAKİKA: Beykoz’da orman yangını! | Video 00:38
SON DAKİKA: Beykoz'da orman yangını! | Video 26.07.2023 | 16:20
Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 01:37
Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 26.07.2023 | 15:53
SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ’https://sonuc.osym.gov.tr’ ile TIKLA ÖĞREN! | Video 01:28
SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 'https://sonuc.osym.gov.tr' ile TIKLA ÖĞREN! | Video 26.07.2023 | 16:21
İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video 04:20
İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video 26.07.2023 | 15:48
Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video 01:41
Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video 26.07.2023 | 15:35
Ümraniye Dudullu’da İETT otobüsünde yangın! | Video 00:56
Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsünde yangın! | Video 26.07.2023 | 15:38
İzmir’de iki farklı noktada orman yangını! | Video 01:03
İzmir'de iki farklı noktada orman yangını! | Video 26.07.2023 | 15:35
Akaryakıt taşıyan tankerin tankı koparak şarampole devrildi | Video 02:15
Akaryakıt taşıyan tankerin tankı koparak şarampole devrildi | Video 26.07.2023 | 15:18
Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan 15 şüpheli yakalandı | Video 00:46
Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan 15 şüpheli yakalandı | Video 26.07.2023 | 15:18
Otomobil sulama kanalına devrildi: 5 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video 01:35
Otomobil sulama kanalına devrildi: 5 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video 26.07.2023 | 15:05
Bahçelievler’de kalaşnikoflu cinayetin zanlısı fistanlı dalton yakalandı | Video 04:46
Bahçelievler'de kalaşnikoflu cinayetin zanlısı "fistanlı dalton" yakalandı | Video 26.07.2023 | 14:32
Gaziantep’te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi | Video 00:15
Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 14:35
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü | Video 05:14
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü | Video 26.07.2023 | 14:29
Arnavutköy’de fabrika inşaatında yangın çıktı: Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü! | Video 05:51
Arnavutköy’de fabrika inşaatında yangın çıktı: Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü! | Video 26.07.2023 | 14:29
Başakşehir’de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı | Video 01:58
Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı | Video 26.07.2023 | 13:54
Tekman Yolu’nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 00:38
Tekman Yolu'nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 26.07.2023 | 13:49
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 26.07.2023 | 13:42
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 00:35
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 26.07.2023 | 13:37
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 00:25
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 26.07.2023 | 13:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA