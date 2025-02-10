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İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

10.02.2025 | 08:13

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışı yüksek noktalarda etkili oluyor.

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İstanbul'da pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği ve yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
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