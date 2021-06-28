Video Yaşam İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada

İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada

İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada
28.06.2021 | 09:56

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İstanbul'da Kadıköy - Ataşehir arası çalışan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında Kart basma tartışması yaşandı. Orta kapıdan binen bebekli iki kadını kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü 8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebeğin olduğu, bebek arabasıyla orta kapıdan binen iki kadın, kart basmadıkları gerekçesiyle İETT şoförü tarafından uyarıldı. Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesiyle şoför ile aralarında tartışma çıktı. Şoför, Şehit Ersin Ozan Durağında durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi. Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi. Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek, yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti. Şoför, yaşananları cep telefonuna kaydedip, ilerideki bir durakta inen yolcuyu otobüsle bir süre takip ederek, ona küfür etti.


Tüm yaşanan tartışma ve şoförün otobüsü kullanırken kendisini görüntüleyen yolcuya küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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