Video Yaşam İstanbul’da sağanak yağış
İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sağanak yağış

27.08.2024 | 12:01

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.
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