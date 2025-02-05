İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi. Ümraniye'de TEM Otoyolu Ankara yönü mevkiinde 100 metre arayla iki kaza meydana geldi. Görgü tanıkları, kaza sonucu yaralıların olduğunu belirtilirken araçlardan birinden fırlayan jantın yolun ortasında durması cep telefonu kamerasına yansıdı.
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