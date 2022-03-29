İstanbul'da trafikte dehşet saçan driftçi taksici kamerada! Cezası kesildi, ehliyetine el konuldu...

İstanbul’da şoförlüğünü yaptığı ticari taksisiyle drift yaptığı anları marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaşarak birçok kullanıcının tepkisini çeken sürücü B.Ç., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Driftçi taksiciye 9 bin 125 lira idari para cezası ve adli işlem uygulanırken sürücü ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.