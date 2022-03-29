İstanbul'da trafikte dehşet saçan driftçi taksici kamerada! Cezası kesildi, ehliyetine el konuldu...
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İstanbul’da şoförlüğünü yaptığı ticari taksisiyle drift yaptığı anları marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaşarak birçok kullanıcının tepkisini çeken sürücü B.Ç., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Driftçi taksiciye 9 bin 125 lira idari para cezası ve adli işlem uygulanırken sürücü ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.