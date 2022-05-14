İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 4 zehir tacirine suçüstü | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, 4 uyuşturucu satıcısını 1.5 kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı. Dört uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Fatih ve İnönü Mahalleleri'nde dört uyuşturucu madde satıcısını yakaladı.

Paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş bir kilo 30 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 483.93 gram Esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 805 lira, 110 dolar ve 25 euro ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan haklarında adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.