İstanbul'da yine su taşıma çilesi! | Video

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İstanbul’un Şile İlçesi’nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmediği öğrenildi. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, hijyenin önemli olduğu koronavirüs salgını döneminde böyle bir durumun yaşanmasına sosyal medyadan tepki yağdı.