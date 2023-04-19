İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 19.04.2023 | 08:14 Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış ile birlikte İstanbul’u yağmur bulutları kapladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava öğleye doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağıştan hemen önce yağmur bulutları bir anda şehrin üstünü kapladı. Gündüz adeta geceye döndü. O görüntüler Çiğdem Kökcü isimli vatandaş tarafından Ataşehir'de cep telefonu kamerasına kaydedildi.