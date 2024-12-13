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İyilik Yolu, Somalili aileleri kalkındıracak! | Video

İyilik Yolu, Somalili aileleri kalkındıracak! | Video

13.12.2024 | 12:02

Dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Somali’nin Guriel ve Dusamareb şehrinde çeşitli Gelir Temini Projeleri uyguladı. Süt keçisi ve dikiş makinelerini teslim alan ihtiyaç sahibi Somalili aileler, artık kimseye ihtiyaç duymadan geçimlerini sürdürebilecek.

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Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğinin bilinciyle çalışmalarını kalıcı çözümlere odaklayan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Somali'nin en ücra köylerine giderek Türkiyeli hayırseverlerin selamlarını mağdurlara ileten İyilik Yolu Derneği, bölgede bir dizi insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Guriel ve Dusamareb bölgesinde Gelir Temini Projesi uygulayan İyilik Yolu, ailelere süt keçisi ve dikiş nakış makinesi hediye etti. Bölgedeki krizin çözümünde önemli rol üstlenen Gelir Temini Projeleri, İyilik Yolu'nun bağışçıları vesilesiyle uygulanabildi.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEKLER"

"İyilik Sarsın Dünyayı" sloganıyla kriz, afet ve savaş coğrafyalarında 8 yıldır hummalı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Somali'deki kalkınma projelerine ilişkin şunları söyledi:

"Somali ziyaretimiz boyunca burada Kalkındırma Projeleri'mizi uygulama fırsatımız oldu. Kimi aileye Süt Keçisi hediye ederken kimi aileye de dikiş nakış makinesi teslim ettik. İnşallah bundan sonra aileler, hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durabilecekler. Destekleri için tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN

İyilik Yolu'nun kriz bölgelerinde devam eden kalıcı Gelir Temini Projelerine destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve Gelir Temini" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneği bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98

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