İzmir Çeşme'de adeta ölüme davetiye çıkartan çılgın parti kamerada | Video

İzmir Çeşme'de adeta ölüme davetiye çıkartan hiç bir kısıtlamaya tedbire uyulmayan skandal partiden tepki çeken görüntüler...

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin akın ettiği yerlerden biri de İzmir Çeşme oldu. Çeşme sahillerinde düzenlenen eğlencelerde ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuldu. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dip dibe eğlendi. Gençlerin eğlencesi koronavirüse davetiye çıkardı.