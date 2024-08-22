İzmir’de asırlık çınar kıraathanede oturanların üzerine devrildi: 2’si ağır 9 yaralı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
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