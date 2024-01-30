İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp | Video
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.
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