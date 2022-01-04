Video Yaşam İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video
İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video

İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video

04.01.2022 | 09:39

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İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet bir evin duvarını yıkarken, hırsızlık zanlısı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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