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OTOMATİK OYNAT
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30 dakika kalp masajı sonrası hayata döndü | Video 04.01.2022 | 10:52
02:06
İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.01.2022 | 10:39
00:35
İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video 04.01.2022 | 10:36
01:05
İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video 04.01.2022 | 10:36
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03:49
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
01:44
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
01:54
İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video 04.01.2022 | 09:39
01:35
06:55
Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video 04.01.2022 | 09:47
01:03
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği 04.01.2022 | 09:54
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Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video 04.01.2022 | 09:43
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Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı | Video 04.01.2022 | 09:13
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Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 08:33
İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet bir evin duvarını yıkarken, hırsızlık zanlısı öldü, 2 kişi ise yaralandı.