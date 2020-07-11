İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alınsa da vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtiyor. Maske takma zorunluluğunu olduğu İzmir'de vatandaşların 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı. Vatandaşların, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası", "Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini de yerim, üçüncüsünü de yerim büyük ihtimalle", "Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım?" ve "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır" şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti.