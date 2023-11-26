Video Yaşam İzmir'de şiddetli dalgalar tekneyi parçaladı | Video
İzmir'de şiddetli dalgalar tekneyi parçaladı | Video

İzmir'de şiddetli dalgalar tekneyi parçaladı | Video

26.11.2023 | 16:37

İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle Aliağa İlçesinde dalgalar tekne parçalandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Aliağa İlçesi yalı mahallesindeki su iskelesinde halatla bağlı bir şekilde bulunan tekne dalgaların gazabına uğradı. Şiddetli dalgalar tekneyi parçaladı . Sahil bandındaki teknenin enkazı Aliağa Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

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