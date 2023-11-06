İzmir’in 6 ilçesinde dev gümrük kaçağı operasyonu | Video
İzmir’de polis ekipleri çeşitli adreslerde eş zamanlı yaptığı denetimlerde değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı tıbbi ürünleri ele geçirdi.
İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri ile güzellik merkezi sarf malzemelerinin satış ve dağıtımının önlenmesi kapsamında Urla, Konak, Karabağlar, Menemen, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde denetim gerçekleştirildi. 7 adreste eş zamanlı yapılan denetimlerde değeri yaklaşık 1 milyon TL olan; 3 bin 750 adet botoks dolgu ürünü, bin adet kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü, 319 adet botoks sarf malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
Öte yandan yapılan bir diğer çalışmada, 6.5 ton taklit etiketli etil alkol, 720 şişe/litre muhtelif içki, 2 bin 996 adet cinsel içerikli ürün, 665 adet elektronik emtia, 183 adet elektronik sigara, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 25 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
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