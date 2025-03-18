Video Yaşam Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video

Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video

18.03.2025 | 09:09

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çevresini kapattığı evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı. Ekipler, bahçede yetiştirilen hint kenevirlerini tek tek sökerken, tohumları da ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bunun üzerine 56 yaşındaki şüpheli C.U.'nun tam adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler, bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisi söktü. Adreste yapılan detaylı aramada ise kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir bitkisi tohumu daha ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 01:10
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 18.03.2025 | 09:09
Konya’da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 01:01
Konya'da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 18.03.2025 | 08:34
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 00:28
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 18.03.2025 | 08:34
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 02:53
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 18.03.2025 | 08:34
Esenyurt’ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar’da yakalandı | Video 01:36
Esenyurt'ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar'da yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:26
Muş’ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 00:34
Muş'ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 18.03.2025 | 08:26
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 01:41
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 17.03.2025 | 16:17
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 02:48
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 17.03.2025 | 16:17
Konya’nın Yaren leylekleri geldi | Video 02:59
Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video 17.03.2025 | 15:31
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 02:47
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 17.03.2025 | 15:30
Bursa’da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:25
Bursa'da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 17.03.2025 | 15:30
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 02:09
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 02:23
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 17.03.2025 | 13:03
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 01:02
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 17.03.2025 | 12:29
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 00:37
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 17.03.2025 | 12:14
Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video 00:56
Bayrampaşa'da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video 17.03.2025 | 12:14
Bursa’da araçtan inen kadın sürücü küfürler savurdu, arabayı yumrukladı | Video 00:26
Bursa'da araçtan inen kadın sürücü küfürler savurdu, arabayı yumrukladı | Video 17.03.2025 | 11:12
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video 00:33
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video 17.03.2025 | 10:45
Batman’da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video 01:30
Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video 17.03.2025 | 10:11
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı | Video 00:53
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı | Video 17.03.2025 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY