Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çevresini kapattığı evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı. Ekipler, bahçede yetiştirilen hint kenevirlerini tek tek sökerken, tohumları da ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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