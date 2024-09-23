Video Yaşam Kadın cinayetini Seyhan polisi önledi | Video
Kadın cinayetini Seyhan polisi önledi | Video

Kadın cinayetini Seyhan polisi önledi | Video

23.09.2024 | 10:45

Adana'da boşanma aşamasındaki karısını kendisinden şikayetçi olduğu için polis merkezi önünde bekleyip öldürmek isteyen koca, Seyhan polisi tarafından yakalanıp tutuklandı.

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İddiaya göre, Seda K.(28) 9 yıldır evli olduğu Birol K.(28) ile evliliğini sonlandırmak için boşanma davası işlemlerini başlattı. Seda K.'nin boşanma kararının ardından kocası Birol K., Seda K.'yi telefonla arayarak ölümle tehdit etti. Seda K. bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SEYHAN POLİSİNİN DİKKATİ, KADIN CİNAYETİNİ ÖNLEDİ
Seyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine şikayete giden Seda K. bu sırada eşi Birol K. tarafından tehdit mesajları aldı. Birol K. kendisinden şikayetçi olan eşine, "Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım" mesajını attı. Seyhan polisleri durumu fark etmeleri üzerine harekete geçti.

SİLAHLA YAKALANDI
Seyhan polisi, şüpheliyi motosikletinin üzerinde pompalı tüfek ile polis merkezi civarında beklerken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birol K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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