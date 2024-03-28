Video Yaşam Kadınların sokaktaki kavgası kamerada | Video
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada | Video

Kadınların sokaktaki kavgası kamerada | Video

28.03.2024 | 09:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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Olay İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça kavga eden genç kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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