Kağıthane’de Filistinli iş adamına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye saldırganın peş peşe ateş ettiği anlar ve korku ile çığlık atan şahıslar yansıdı.
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