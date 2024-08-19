Kağıthane’de Filistinli iş adamına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye saldırganın peş peşe ateş ettiği anlar ve korku ile çığlık atan şahıslar yansıdı.