Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Kocaeli'de yağ fabrikasında yangın! 10.10.2021 | 14:32
00:49
Bağcılar'da çatı yangını 10.10.2021 | 14:11
02:44
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 10.10.2021 | 14:06
04:42
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 10.10.2021 | 13:41
00:50
Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 10.10.2021 | 13:55
00:14
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 10.10.2021 | 13:41
04:16
Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video 10.10.2021 | 13:13
02:14
Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 10.10.2021 | 13:24
01:09
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 10.10.2021 | 13:24
02:17
İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 10.10.2021 | 13:11
01:07
Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 10.10.2021 | 13:14
01:01
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:11
00:27
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:13
01:21
01:29
Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
04:30
04:37
"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 10.10.2021 | 12:13
01:43
Kocaeli'de dere yatağı çöplüğe döndü 10.10.2021 | 12:10
02:32
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 10.10.2021 | 11:59
05:16
Sultangazi'de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 10.10.2021 | 11:32
Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda rulet makinası, rulet topu, çok sayıda poker fişi, rulet pulu ve oyun kâğıtları ele geçirildi. İçerde bulunan 2 kişi yakalanırken, iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerine yapılan baskın anları da kameraya yansıdı.
Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan iş yerinde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri 5 Ekim saat 02.00'da harekete geçti. İş yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde bina kapısının uzaktan kumandalı kepenk şeklinde olduğunu, istek üzerine kapının açıldığını ve müşterilerin içeri alındığı, içerisinin kumarhane olarak tasarlandığı, poker masaları ve rulet makinesinin olduğunu tespit etti. İş yerinde bulunan Ö.F.D.(21) ve M.A.(28) yakalanırken, adreste yapılan aramada rulet makinası ve bu makinaya ait rulet topu, çok sayıda poker fişi, rulet pulu ve tomar şeklinde oyun kâğıdı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu Ö.F.D. hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.