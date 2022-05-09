Kahraman otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye böyle yetiştirdi | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde BURULAŞ'a ait otobüsün sürücüsü, araçta fenalaşan kadını hastaneye götürüp hayatını kurtardı. Otobüs sürücüsünün çabaları ve araç içerisinde yaşanan o anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Alanyurt'tan İnegöl'e yolcu taşıyan BURULAŞ'a ait otobüse binen Meral Y.(38) fenalık geçirmeye başladı. İyice fenalaşan kadının durumunu fark eden Otobüs sürücüsü Niyazi Ateş, gaza bastı. Ambulans misali kontrollü bir şekilde hastanenin yolunu tutan sürücü, Acil Servis önüne kadar gelip hastayı Acil servise yetiştirdi. Fenalık geçiren Meral Y., Acil Serviste tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı. Hastanede tedavisi süren Meral Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.