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OTOMATİK OYNAT
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Kahraman otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye böyle yetiştirdi | Video 09.05.2022 | 13:51
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4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı | Video 09.05.2022 | 13:24
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Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video 09.05.2022 | 13:24
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Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza! | Video 09.05.2022 | 12:46
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1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video 09.05.2022 | 12:41
01:24
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı | Video 09.05.2022 | 12:26
00:30
Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video 09.05.2022 | 12:23
01:58
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 09.05.2022 | 12:32
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Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 09.05.2022 | 12:15
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İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
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Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Mayıs 2022 Pazartesi Kesintisiz Tamamı izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
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Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
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Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde BURULAŞ'a ait otobüsün sürücüsü, araçta fenalaşan kadını hastaneye götürüp hayatını kurtardı. Otobüs sürücüsünün çabaları ve araç içerisinde yaşanan o anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı.