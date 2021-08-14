Video Yaşam Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada!

Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada!

Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada!
14.08.2021 | 16:28

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Son dkaika haberleri... Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı görüntüleri cep telelfonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

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