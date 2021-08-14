Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada...
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OTOMATİK OYNAT
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden ve olay yerinden yeni görüntüler ortaya çıktı! Orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü anlarda olaya şahit olan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya saniye saniye yansıdı...