Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kavşakta kamyonet ile çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine gitmekte olan Abdurrahman Tutuş yönetimindeki kamyonet ile tali yoldan kavşağa çıkan Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kardeşi otomobilde sıkışan sürücü çıkartılarak durum 112 ekiplerine bildirildi.Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü önce bir özel hastaneye, daha sonrada Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan kamyonet sürücüsünün ise 91 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza sonrası polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.Kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Tutuş, otomobilin bir anda tali yoldan çıktığını ve çarptıktan sonra refüjdeki ağaca çarparak durduğunu söyledi.