Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 04.06.2023 | 08:34 Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 4 gün önce şiddetli yağış nedeniyle çöküp bir kamyonu yutan yol, günler sonra oluşan sele dayanamadı. Yaklaşık 10 metrelik bölümü tamamen yıkılan yolun, sel anında boş olması bir facianın önüne geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli merkez ve ilçelerinde 3 haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dün akşam saatlerinde yaklaşık 1 saate yakın devam eden şiddetli yağış, kısa sürede yolları göle çevirirken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde girişinde bulunan yolda, aşırı yağış nedeniyle 4 gün sonra yeniden çökme meydana geldi. Yaklaşık 10 metrelik bölümü tamamen sulara kapılıp yok olan yol, bağlantının kopması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Oluşan hasara anında müdahale eden belediye ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

4 GÜN ÖNCE BÜYÜK BİR ÇUKUR OLUŞMUŞTU

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan yol, 4 gün önce çökmüş, durumu fark etmeyen Ferhat Şahin (51) idaresindeki 20 ZU 144 plakalı parke taşı yüklü kamyonla dev çukura düşmüştü. Belediye ekiplerinin anında müdahale ettiği yol, çukurun dolmasının ardından yeniden ulaşıma açılmıştı.