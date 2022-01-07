Kan donduran olay! Canlı canlı gömüldükleri mezardan sağ çıktılar! O görüntüler ilk kez A Haber'de | Video
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İstanbul’da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı.