Kanalizasyon giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı, anne köpek böyle bekledi | Video
Bilecik'te kanalizasyon giderine sıkışan yavru köpek kurtarılırken, annesi ekiplere adeta teşekkür etti.
Olaya ilişkin Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, duyarlı vatandaşlara ve belediye çalışanlara teşekkür etti. Dilsiz, "Tüm canlıların değerini ve önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Doğaya ve hayvanlara duyarlılıkla yaklaşmak, hepimizin sorumluluğudur" diyerek konunun önemini bir kez daha vurguladı.
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