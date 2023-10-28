Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video
Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 28.10.2023 | 13:41
00:38
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03
01:17
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47
00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31
00:41
01:46
02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı | Video 28.10.2023 | 10:01
00:23
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video 28.10.2023 | 09:53
01:59
Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 28.10.2023 | 09:47
04:39
Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 28.10.2023 | 09:46
05:29
05:56
Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 28.10.2023 | 09:46
02:24
Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video 28.10.2023 | 09:47
01:45
Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video 28.10.2023 | 09:46
02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 28.10.2023 | 00:47
00:50
01:16
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 27.10.2023 | 22:46
00:39
Bolu’da samanlık alev alev yandı 27.10.2023 | 22:46
05:35
Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: "Ne olur kızımı bulun" 27.10.2023 | 18:27