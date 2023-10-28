Video Yaşam Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video

Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video

28.10.2023 | 13:41

Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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