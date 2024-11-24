Video Yaşam Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video
Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video

Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video

24.11.2024 | 14:18

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları da dron ile havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sabah saatlerinde bölgeyi gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışına rağmen manzaranın tadını çıkaran turistler hem kar ile oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Güney Koreli turist Moon Jung Ho'da yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgesi çok güzel. Buralar muhteşem. Dün hava çok güzeldi ve güneşliydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kapadokya'yı hem karlı, hem de güneşli görebildim" dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Ali İpek'de, "Bölgeye dün geldik. Kapadokya'yı böyle beklemiyorduk. Sabah uyandığımızda her yer bembeyaz. Herkese buraları görmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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