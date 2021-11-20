Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı

İstanbul'da çalınan bir otomobilin peşine düşen polis 3 hırsızı gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerlerinde kapı kilitlerini kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdikten sonra yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.