Video Yaşam Karabük'te 150 yıllık konak yandı
Karabük'te 150 yıllık konak yandı

Karabük'te 150 yıllık konak yandı

30.11.2024 | 17:05

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 150 yıllık konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Safranbolu ilçesi Yörük köyünde Şakir Özküçük'e ait 150 yıllık konakta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı ahşap konağı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yangın sırasında tarihi konağın iki katı çöktü. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında tarihi konak yanarak kullanılamaz hale geldi. Konağın boş olduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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