Video Yaşam Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video
Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video

Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video

29.10.2023 | 15:50

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü tekneler sirenlerle denizde yaptığı tur ile kutlandı.

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Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca İlçesinde düzenlenen etkinlikte yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan, avlanmak için denize açılan balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekipleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla denize açıldı. Sahil boyunca bot ve tekneler siren çalarak Akçakoca sahilinden Karadeniz Ereğli sahiline doğru yol aldı.
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