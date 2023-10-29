Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca İlçesinde düzenlenen etkinlikte yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan, avlanmak için denize açılan balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekipleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla denize açıldı. Sahil boyunca bot ve tekneler siren çalarak Akçakoca sahilinden Karadeniz Ereğli sahiline doğru yol aldı.