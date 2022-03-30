Video Yaşam Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı!
Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı!

Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı!

30.03.2022 | 13:28

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Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi.

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İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti. İstediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.


İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı. 5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.


'ARTIK EVE GİTMİYORUM'
Canının istediği her yere yakıtı doldurup hareket ettiğini belirten Aslan, ?Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum. İstanbul'da yıllarca ev- iş arasında yaşamışız. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum" dedi.


Dışarıdan bakınca otobüs ama içine girince bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Aslan, hayalinin ise Türkiye turunu tamamlamak olduğunu söyledi. Karavanı sayesinde kendisi gibi karavanda yaşayanlarla arkadaşlık kurduğunu da anlatan Aslan, ?Beni görenler neler soruyor. Büyük kısmı 'Benim hayalimi yaşıyorsun', 'Maliyeti ne kadar oldu?', 'Kilometrede ne kadar yakıt harcıyor?' gibi sorular soruyor. Artık bu benim evim olduğu için maliyet kısmını çok sorgulamıyorum. Türkiye turu kapsamında İstanbul hariç her yere gitmek istiyorum" diye konuştu.


Selçuk Aslan, bazen deniz kenarı bazen de bir ormanın evinin bahçesi olduğunu belirterek, camdan bakınca neyi görmek istiyorsa oraya gittiğini söyledi.

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