‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almayan taksicilere para ve trafikten men cezası!
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Üsküdar’da ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförü hakkında toplamda 9 bin 373 lira idari para cezası kesildi. 6 ticari taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran bir ticari taksi ise 13 gün süre ile trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2021 tarihinde, sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde, Üsküdar İlçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün 'karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgede denetim yapan Sivil Trafik ekipleri, görevli sivil personelleri yolculuk için araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen, ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.
Toplamda 9 bin 373 lira para cezası
İBB tarafından çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.
Trafikten men edildiler
Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.