Video Yaşam Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video
Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video

Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video

04.06.2024 | 08:50

Kars’ta yavruları paylaşamayan angut kuşu ailesi kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars'ta yavrularla birlikte yüzen anne ve baba angut, başka bir angut kuşunun saldırısına uğradı. Yavrularını korumak için kavga eden anne angut, anbean kaydedildi.

Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte Kars Baraj Gölü su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yavrularını baraj gölünde büyütmeye çalışan angut ailesi başka bir angutun saldırısına uğradı. Yavrularını korumak kavga eden anne ve baba angut, yavrularını bölgeden uzaklaştırdı. Anne angutun yavrularını korumak için kavga etmesi ve tehlikeyi yavrularından uzaklaştırması belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Daha sonra barajın serin sularında dolaşan angut ailesi bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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