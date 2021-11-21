Kars'ta nefes kesen cirit gösterisi | Video

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Kars’ta düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.
Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Atlı Spor Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde düzenlenen cirit gösterisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Selim'de bulunan atlı spor kulüplerinin sporcularının kıyasıya mücadele ettiği cirit gösterisinde sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı Ata sporu ciriti yeni nesillere aktardıklarını ifade eden Başköy Atlı Spor Kulüp Başkanı İlhami Yıldız, "İl cirit müsabakası bu kadarını beklemiyordum. Baya bir ilgi var. Geçmişten gelen bir bir spor olduğu için Ata sporu, yani dünyada en zor spor, bir atın üzerindeki biniciyle aynı aynı performansı, aynı figürleri sergileyen tek spor dalıdır. Çok zor bir spor dalıdır. Ama heveslenerek, severek bunu nesilden nesile aktaracağız" dedi.
Güneşli havada düzenlenen cirit gösterisi vatandaşları heyecanlı anlar yaşattı. Cirit müsabakası berabere sonuçlanırken, kazanan dostluk oldu.