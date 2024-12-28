Kars'ta yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var | Video
Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 23 yolcu yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada, "Erzurum-Kars Karayolu Selim/Oluklu Köyü Mevkii'nde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır.
Kazada yaralanan vatandaşlarımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" dedi.
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