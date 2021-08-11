Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video

Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu. Bozkurt ilçesi sele teslim oldu. Abana ve Bozkurt ilçelerinde yollar göle döndü. Araçlar ilerleyemedi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Küre ilçesinde toprak altında kalan 2 araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.