Video Yaşam Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video
Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video

Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video

20.08.2024 | 12:15

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Bürnük köyünde çıkan yangında üç ev tamamen yanarken, 17 yaşındaki gencin de kayıp olduğu öğrenildi.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde meydana gelen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve hızla büyüyerek Kenan Sivrioğlu ile İzzet Demir'e ait evlere sıçradı. Köy halkının yangını fark etmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında, Erdoğan Sivrioğlu'nun evinde olduğu tahmin edilen Alperen Bulanıkoğlu'na ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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