Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Bürnük köyünde çıkan yangında üç ev tamamen yanarken, 17 yaşındaki gencin de kayıp olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında, Erdoğan Sivrioğlu'nun evinde olduğu tahmin edilen Alperen Bulanıkoğlu'na ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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