Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 13.07.2024 | 14:45 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (23); yakalanarak gözaltına alındı.İşlemleri tamamlanan M.Ş.; daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.