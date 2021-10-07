Kavga eden liseliler çevreye ateş açtı | Video

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Erzurum’da tartışan lise öğrencileri polisin olay yerine gelmesi sonrası önce havaya ardından polislere ateş açarak olay yerinden uzaklaştılar.
Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 lise öğrencisi okul önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Okulda görevli olan polisin olay fark etmesinin ardından olay yerine polisin geldiği gören öğrencilerden birisi belinden çıkarttığı tabanca ile önce havaya ardından görevli polise ve tartıştığı kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. 13 el ateş eden öğrenci kayıplara karışırken polis olaya karışan şüphelileri arıyor.