Kavgada 4 metrelik duvardan böyle düştü | Video 24.11.2024 | 12:06 Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan kavgada bir genç 4 metreden aşağı düştü. Yere düşen genç tekrar kalkarak kavgaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir işletmenin önünde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. İki grubun birbirine saldırdığı esnada bir kişi tarafından itilen genç, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Bir işletmenin bahçesine düşen genç tekrar yerden kalkarak kavga etmeye devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, işletme önüne gelen kalabalık bir grubun birbirine saldırdığı esnada aşağıya itilerek 4 metrelik yere düşen gencin tekrar kalkarak kavgaya karıştığı anlar yer aldı.