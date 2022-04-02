Video Yaşam Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video
Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video

Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video

02.04.2022 | 12:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video 00:35
Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video 02.04.2022 | 12:56
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:07
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2022 | 13:15
Mersin’de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı | Video 00:45
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı | Video 02.04.2022 | 12:53
İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik! | Video 00:51
İstanbul’da şok manzara: "Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik!" | Video 02.04.2022 | 12:26
Oyuncu Burak Yörük’ten İETT otobüsü şoförüne saldırı! Korku dolu anlar kamerada... 01:18
Oyuncu Burak Yörük'ten İETT otobüsü şoförüne saldırı! Korku dolu anlar kamerada... 02.04.2022 | 12:33
Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video 01:18
Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video 02.04.2022 | 12:24
Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu 01:00
Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu 02.04.2022 | 11:10
İstanbul’da aranan şahıs operasyonu 01:30
İstanbul’da aranan şahıs operasyonu 02.04.2022 | 11:02
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı | Video 02:41
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video 02.04.2022 | 10:32
Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video 01:09
Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video 02.04.2022 | 10:32
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 02.04.2022 | 10:39
Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02:00
Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02.04.2022 | 10:19
İstanbul’da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 01:56
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 02.04.2022 | 10:19
Ramazan davulcuları görev başında 02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02:36
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
İstanbul Beykoz’da dehşete düşüren intihar kamerada! Cipiyle bariyerlere defalarca çarptıktan sonra... 02:23
İstanbul Beykoz’da dehşete düşüren intihar kamerada! Cipiyle bariyerlere defalarca çarptıktan sonra... 02.04.2022 | 09:50
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’de yangın: İtfaiye aracı da alev aldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 02:29
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de yangın: İtfaiye aracı da alev aldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 02.04.2022 | 09:45
Esenyurt’ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 01:12
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 09:25
Diyarbakır’da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 00:33
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 02.04.2022 | 09:07

Kahramanmaraş’ta eşlerin kavgasını ayırmaya çalışan iki kişi, olay yerine gelen kocanın akrabaları tarafından dayak yiyerek hastanelik oldu. Silahında çekildiği olayda, polisin yerinde müdahalesi olayları büyümeden önledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre karı koca olduğu öğrenilen bir çift arasında çıkan kavga sokağa kadar taştı. Bu esnada olay yerinden evlerine giden M. K, ile arkadaşı İ.B, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında erkeğin akrabalarının da karıştığı kavga büyüdü. Demir levyelerin kullanıldığı olayda silahta çekildi ancak polisin zamanında müdahalesi ile tabanca ateşlenmeden alındı. Şüphelileri göz altına alan polis, daha sonra ifadelerin alınması için tarafları karakola götürdü. Hafif yaralanan M.K, ile arkadaşı İ.B, hastanede tedavi altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA