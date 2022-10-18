Video Yaşam Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video

Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video

18.10.2022 | 11:15

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Sivas’ın Gemerek ilçesine kayan kamyoneti önüne geçip eliyle durdurmak isteyen Alperen Kuzey iki aracın arasında sıkıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Yenidoğan Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. El frenini çekmeyi unutan bir sürücü kamyonetini park ettikten sonra su tesisatı malzemesi almak için nalbura girdi. Kısa bir süre sonra kamyonet bir anda hareketlendi. Durumu gören esnaf Alperen Kuzey, hızla koşarak kamyoneti durdurmaya çalıştı. Tonlarca ağırlıktaki kamyoneti durdurmaya çalışan Kuzey, park halindeki otomobil ile kamyonetin arasında sıkıştı. Durumu fark eden diğer esnaf hemen Kuzey'in yardımına koştu. El birliği ile kayan kamyonet ile park halinde bulunan aracın arasında sıkışan Kuzey, son anda kurtarıldı. Hareket eden kamyonet ise durduruldu. Olay da kimse yaralanmazken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durdurmak isteyen Kuzey'in kısa bir süreliğine park halinde bulunan araç ile kamyonetin arasında sıkıştığı diğer esnafın yardımı ve sürücünün de kamyonete binerek el frenini çekmesiyle kamyonetin durdurulduğu görülüyor.

"İKİ ARACIN ÖNÜNE ATLAYIP DURDURDUM"
Alperen Kuzey, o anları şöyle anlattı, "Dükkanımıza gelen usta, aracının el frenini çekmeyi unutmuş. Bizde son anda gördük aracı. Araç birden gidince bende iki aracın önüne atlayıp durdurdum" dedi.

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