Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu 51. kilometre Yahyalı yol ayrımında meydana gelen kazada A.D.'nin sürücüsü olduğu midibüs yol kenarına devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 23 kişinin bulunduğu midibüste yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Yeşilhisar ve Yahyalı Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.