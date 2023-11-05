Video Yaşam Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video
Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video

Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video

05.11.2023 | 13:59

Mersin Erdemli’de minibüsün çarptığı minibüs yoldan çıkarak bir düğün salonu yazıhanesine girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 yolunda Erdemli ilçesi Çamlık Tabiat Parkı karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerif Çalışkan idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüs ile seyir halindeyken, arkadan gelen 33 S 6255 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile öndeki minibüs yoldan çıkıp kaldırımı aşarak bir düğün salonunun yazıhane kısmına girdi. Kazada Çalışkan idaresindeki minibüste bulunan aile bireylerinden 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan işletme sahibi Süleyman Özdemir," Bir minibüs başka bir minibüse arkadan vurarak bizim salonun yazıhane bölümüne iteklemiş. Camları ve taşıyıcı kolonu kırarak minibüsün bir kısmı içeri doğru girmiş. Çok şükür can kaybı yok, 2 tane hafif yaralı var" dedi. Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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